Franco Colapinto y otro gran paso adelante: probará un Williams de Fórmula 1 a fin de año

Franco Colapinto se subirá a un Williams de Fórmula 1 y apuntala su sueño de llegar a la Máxima. (Prensa Williams Racing)Franco Colapinto trabaja en su sueño de poder llegar a la Fórmula 1. El piloto argentino viene de una buena campaña en la Fórmula 3 y.

"Voy a estar manejando el F1 de Williams en el Rookie test de Abu Dhabi. No me entra tanta felicidad en el cuerpo de pensar que en unas semanas voy a estar manejando un Formula 1 por primera vez. Gracias a Williams por esta increíble oportunidad", anunció el joven argentino, de 20 años.

Franco Colapinto se subirá a un Williams de Fórmula 1 y apuntala su sueño de llegar a la Máxima. (Prensa Williams Racing)Franco Colapinto pertenece a Williams Academy, la división del equipo de Fórmula 1 que trabaja con jóvenes talentos, pensando en nutrirse de pilotos a futuro para la escudería headtopics.com

Colapinto y su compañero, el británico Zak O’Sullivan, manejarán el FW45 que habitualmente conduce Alex Albon, actualmente número 13 de la temporada 2023 de la F1. El piloto argentino probará por primera vez un coche de Fórmula 1 en el mismo fin de semana en el que hará su debut en la Fórmula 2 con MP Motorsport, en la última carrera de la temporada en Abu Dhabi.“Tanto Zak como Franco han tenido temporadas impresionantes en la Fórmula 3 y ahora estamos deseando darles la oportunidad de conducir el FW45 en Abu Dhabi para ayudar en su desarrollo”, expresó el directivo en el comunicado oficial.

