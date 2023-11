Francesca Estevanez: así está hoy la hija de Sebastián Estevanez

De hecho, su última foto es de octubre de 2021, cuando su mamá estaba embarazada de Faustino, su hermanito más chiquito, quien nació a fines de noviembre de ese año.Pero el actor y también Ivana suelen compartir en sus redes muchas postales de su vida en familia y Francesca está presente en muchas publicaciones de ambos.Con tu suscripción navegás sin límites, accedés a contenidos exclusivos y mucho más.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MINUTOUNOCOM: Newell's suspenderá a los socios acusados del crimen de Ivana GarcilazoSe trata de Aníbal Cabrera, Damián Reinfestuel y Juan José 'Tuerca' Massón: si la sentencia queda firme, serían expulsados de la institución.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

LA POLÍTICA ONLINE: La Ciudad le entregó dos hectáreas del Parque Sarmiento al ex Boca Sebastián BattagliaEl emprendimiento del jugador más ganador de la historia xeneize incluye 13 canchas de futbol, 5 canchas de paddle, bares, un restaurante y un sector semicubierto con parrilla.

Fuente: La Política Online | Leer más ⮕

PAGINA12: Masters 1000 de París: Sebastián Báez se despidió en el debutEl argentino Sebastián Báez quedó rápidamente eliminado del Masters 1000 de tenis de París, en Francia, al perder este lunes en el debut por primera ronda ante el estadounidense Taylor Fritz por 6-1 y 6-4.Báez, nacido...

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

TODONOTICIAS: “Cada día DUELE MÁS que ayer”: el DOLOR de la familia de la HINCHA de Central ASESINADA, a un mes del crimenLos seres queridos de Ivana Garcilazo realizaron una movilización la tarde de este lunes en el lugar donde ocurrió el ataque. Por el hecho hay dos hombres detenidos y uno sigue prófugo.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

PAGINA12: Cómo fue el bombardeo de Israel al mayor campo de refugiados en GazaEl Ejército isrelí descargó bombas contra Jabalia, el mayor de los ocho campos de refugiados de la Franja de Gaza. La cúpula militar confesó que el bombardeo apuntó contra Ibrahim Biari, uno de los comandantes del ataque terrorista de Hamas.

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Estos son los deportes con mayor riesgo para la saludSegún un estudio, los riesgos de sufrir lesiones graves en la mayoría de los deportes son “sorprendentemente pequeños”. Sin embargo, algunas actividades son más arriesgadas.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕