Fran Tinelli habló por primera vez de la compleja operación que le cambió la vida

Fran Tinelli suele aprovechar su plataforma en redes sociales para interactuar con sus seguidores y sincerarse sobre sus problemas personales. Semanas atrás, el hijo del conductor del Bailando (América) mostró su lado más vulnerable y reveló que sufrió de ansiedad y ataques de pánico. En esta ocasión, decidió hablar nuevamente sobre un aspecto muy privado de su vida y reveló que debió operarse por una complicación en la vista.

Leé también Fran Tinelli se hizo el DJ en plena noche y enojó a los vecinosAunque se caracteriza por un perfil bajo, Fran Tinelli logró formar una generosa comunidad en Instagram. Allí comparte reflexiones profundas y junto con sus seguidores aborda temas amplios en cuanto a las luchas personales y últimamente decidió que se enfocará en un tema muy importante: el de la salud mental.

