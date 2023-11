FMI: aseguran que la mayor parte del pago se realizó con yuanes del swap con China

“En principio, se usaron al menos 900 millones de dólares en DEGs y el resto se pagó con el swap”, detalló el economista Gabriel Caamaño.El Gobierno le pagóy eso derivó en que las arcas del BCRA quedarán por debajo de los USD 22.000 millones, el nivel más bajo de los últimos 17 años., quien habló sobre el pago al organismo multilateral de crédito.

, dijo Caamaño, quien luego completó: “Se usaron los Derechos Especiales de Giro para otra cosa y por eso se tuvo que recurrir al swap con China”.”, explicitó el entrevistado. “Hay pago de intereses en noviembre y pago de capital en diciembre, hace falta una nueva activación del swap o conseguir nuevo financiamiento”, complementó.

El Gobierno apela a los yuanes para pagarle al FMIEl Gobierno pagará vencimientos por unos 3400 millones de dólares al FMI mediante el uso de yuanes provenientes del swap de monedas acordado con China. Leer más ⮕

El gobierno le pagó al FMI y las reservas desbarrancaron a US$ 21.861 millonesSegún algunos analistas del mercado, las reservas ya estarían en niveles negativos cercanos a los US$ 12.000 millones. Leer más ⮕

El Gobierno efectivizó el pago de U$S 2.600 millones por vencimientos con el FMIDe esta manera, la posición de Reservas Internacionales que había cerrado el lunes en u$s 24.612 millones, quedó en u$s 21.861 millones. La próxima revisión para destrabar más recursos será tras el balotaje del 19 de noviembre. Leer más ⮕

El Gobierno pago U$S 2600 millones por vencimientos con el FMIEl Gobierno efectivizó este martes el pago por unos 1.975 millones en Derechos Especiales de Giro. Leer más ⮕

Las concesiones del gobierno argentino a la flota pesquera chinaLa reticencia a trazar la legalidad e inocuidad de la pesca en toda la cadena de suministro es parte de una política intencionada que implica hacer la vista gorda ante las operaciones en el Atlántico Sur. Leer más ⮕

El Gobierno hace un pago al FMI y en el año, el Banco Central perdió casi US$24.000 millones de sus reservasEl Banco Central deberá pagar hoy US$3440 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) Leer más ⮕