Final de Copa Libertadores: el INSÓLITO problema que sufrió Boca en su llegada a Río de Janeiro

A las 18.30 de este miércoles, Boca aterrizó en Río de Janeiro para la final de la Copa Libertadores ante Fluminense. La expectativa es enorme y los hinchas esperan al plantel en la puerta del hotel de concentración. Sin embargo, la delegación se retrasó por un motivo insólito: a la hora de juntar sus pertenencias, la utilería detectó que le faltaban cinco bolsones.

Leé también: Estaba en la lista, pero no se subió al avión: quién es el jugador de Boca que no pudo viajar a Río de JaneiroDebido a este inconveniente, los jugadores y el cuerpo técnico emprendieron viaje hacia el hotel en Barra de Tijuca, pero los utileros se quedaron en el aeropuerto para resolver este problema. Por el momento no hay mayores precisiones de dónde podrían estar las pertenencias del equipo. Noticia que está siendo actualizada...

