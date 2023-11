Fin del misterio: qué pasó con Verónica Castro tras el paso del huracán en Acapulco

había preocupación por la salud y por el bienestar de Verónica Castro quien vive gran parte del año en esa zona de playa.Dio la casualidad de que la actriz no se había comunicado con nadie ni tampoco había usado sus redes sociales, por lo que muchos especularon con su desaparición.

Finalmente la actriz dio señales de vida ante la insistencia de sus amigos que la contactaron por teléfono y difundieron sus mensajes para dar tranquilidad a los seguidores. Uno de sus amigos publicó una foto con ella en Estados Unidos, lugar al que aparentemente viajó la artista justo antes del huracán.“Verónica Castro no está desaparecida, gracias a Dios no estaba en Acapulco en el momento del huracán y se encuentra bien”, dijo la periodista María Luisa Valdes.

Para dejar los chismes atrás, Verónica Castro NO está desaparecida, gracias a Dios no está a en Acapulco en el momento del huracán y se encuentra bien!En la imagen de whatsapp se lee que la periodista le pregunta si estaba en Acapulco y si estaba bien y la actriz confirmaba que no estaba en el lugar del desastre diciendo: “No. Estaba afuera gracias a Dios”. headtopics.com

