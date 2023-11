Filmus evalúa fundamental un triunfo de Massa porque Milei plantea dejar de invertir en ciencia

"Un eventual triunfo de Milei significará -como él mismo lo planteó, no estamos poniendo palabras en su boca-, privatizar el Conicet, dejar de invertir en ciencia y tecnología desde el Estado, que los investigadores y los tecnólogos busquen su forma de financiamiento en el mercado, lo cual no ocurre en ningún lugar del mundo""la paradoja es que Milei dice por un lado tener como ejemplo a Corea, Estados Unidos, Israel, la Unión Europea, y por...

Además, sobre su presencia en la Mesa de Trabajo del evento que se comenzó este miércoles y finalizará este jueves en la Conae, "Tenemos una base muy sólida que es la aprobación de la Ley de Financiamiento de la ciencia y la tecnología que promete que crezca tanto la inversión pública como la privada, hacia el año 2032, tenemos dos leyes en el sector que incentivan la inversión privada puntualmente", destacó.A la vez que ponderó que"hace dos semanas, por primera vez en Argentina, se aprobó un plan a diez años de ciencia y tecnología.

En el debate entre empresarios, se planteó la problemática de que jóvenes egresados de la universidad pública abandonen el país buscando otros horizontes para desarrollarse profesionalmente, y al ser consultado al respecto, Filmus resaltó:"Con un esfuerzo enorme estamos llevando adelante un programa que se llama Raíces, y es de repatriación de científicos".

