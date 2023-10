Ferro (Gral. Pico) vs. Club Bolivar en vivo: cómo verlo, horario y TV

Seguí en vivo todas las incidencias del partido entre Ferro (Gral. Pico) vs. Club Bolivar correspondiente a la zona 2 - fecha 36 de Federal A de Argentina. Podrá ser visto a partir de las 17:00hs. en el estadio Ferrocarril Oeste (General Pico), en General Pico el domingo 29 de octubre.

No te pierdas todas las novedades del encuentro en vivo entre Ferro (Gral. Pico) vs. Club Bolivar en el minuto a minuto, solo por TyC Sports.Hora de Ferro (Gral. Pico) vs. Club Bolivar

Ferro (Gral. Pico) vs. Club Bolivar en vivo: cómo verlo, horario y TVFerro (Gral. Pico) y Club Bolivar se enfrentarán por Federal A de Argentina el domingo 29 de octubre. El partido se jugará a las 17:00hs. Seguilo en vivo. Leer más ⮕

