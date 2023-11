Felipe Melo, el anti-River que coqueteó con Boca y hace populismo con los hinchas de Fluminense

Mientras Fluminense buscará ante Boca su primera Copa Libertadores, el recio zaguero central Felipe Melo tendrá la posibilidad de conquistar el trofeo por tercera vez. Las dos anteriores fue vistiendo la camiseta de Palmeiras, en 2020 y 2021, en el duro y compacto equipo del portugués Abel Ferreira.

Ahora, a los 40 años, Felipe Melo lidera la defensa de un conjunto con un estilo opuesto, al que el entrenador Fernando Diniz, también a cargo interinamente del seleccionado de Brasil, le inculca una idea de juego asociativa y ofensiva. Fluminense toma riesgos, construye un circuito de pases desde su arquero, la “saidinha”, como le dicen en Brasil.

