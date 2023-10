Federal A: Argentino, Atenas y Sporting Belgrano ya conocen a sus rivales por octavos de final

El Torneo Federal A disputó este domingo su última fecha de la fase de grupos, que determinó los cruces para la clasificación a la fase eliminatoria. Atenas de Río Cuarto, Argentino de Monte Maíz y Sportivo de San Francisco ya conocen a sus rivales.Clasificado como segundo de la Zona B y sexto entre todos los clasificados (58 puntos en la temporada), el “Raya” recibirá a Cipolleti.

El Albo tiene un duro rival: Olimpo de Bahía Blanca. El Aurinegro finalizó primero entre los 16 clasificados, consiguiendo 70 puntos y únicamente con dos derrotas en su campaña. El conjunto de Río Cuarto (44 puntos en la temporada) será visitante y no contará con ventaja deportiva (está obligado a ganar) para su primer cruce.

La Verde visitará en Salta a Gimnasia y Tiro. El equipo salteño finalizó como el cuarto mejor clasificado, consiguiendo 59 puntos en la Zona D. El equipo cordobés, por su lado, finalizó 13 de 16 en la tabla general y cuarto en la Zona C (47 puntos en la temporada). Para el partido tampoco tendrá ventaja deportiva (está obligado a ganar).3° Club Ciudad de Bolivar vs 14° Sol de América (Formosa)8° Independiente (Ch) vs 9° Juv. headtopics.com

