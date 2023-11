Fede Bal revela su evolución en el tratamiento tras el escándalo del 'Lavarropas Gate'

Fede Bal protagonizó uno de los primeros escándalos del año con el “Lavarropas Gate”, en donde salieron a la luz varios chats que el actor mantenía en privado con otras mujeres mientras estaba en pareja con Sofía Aldrey. A partir de la polémica, el hijo de Carmen Barbieri reveló que había comenzado terapia para poder revertir esta condición de “infiel serial”, y así poder mejorar la calidad de sus vínculos.

Nueve meses después, el actor dio a conocer su evolución y cómo se siente frente al tratamiento. En diálogo con Intrusos (América), Fede Bal fue increpado por Guido Záffora sobre los detalles de su diagnóstico y le consultó si era adicto al sexo. “No, pará, pará”, soltó entre risas el actor, frenando la pregunta del panelista. “En serio lo digo. Michael Douglas lo contó. Hizo un tratamiento y terminó internado. Porque acá se aliviana todo. Vos decís ‘hice un tratamiento y ahora estoy bien’. Hiciste un tratamiento psicológico...”, se defendió el periodista, explicando que se trataba de un asunto seri

