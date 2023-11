Falta de gasoil: piden que se pueda usar más biodiésel y reclaman un aumento de precios

En medio del desabastecimiento de combustibles que se vino registrando en el país, la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) sugirió que se aumente el corte del biodiésel del 7,5% al 20%.

El lunes próximo se espera que el ministro de Economía, Sergio Massa, lleve el corte en el bioetanol del 12% al 15%, pero no sucedería lo mismo con el biodiésel, que se mantendría en el mismo nivel. En el sector aclararon que, si no se modifican las condiciones en el precio de la materia prima, no van a poder producir.

