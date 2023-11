Ezequiel de Almeida estrena Deus ex machina , sobre un original de Santiago Gobernori

El proyecto “Deus ex machina”, generado en Mar Azul, partido de Villa Gesell, por el director Ezequiel de Almeida sobre un texto de Santiago Gobernori, será ely se conocerá este viernes en la Casa de la Cultura de la ciudad geselina, en Avenida 3 entre paseos 140 y 141.una ficción en forma de “biodrama” a partir de la vida de Carlos Otto Nagel

El deseo de su protagonista es terminar una máquina especial de tirafondos –un tornillo especial que asegura piezas de hierro en una madera-, pero mejor manera de aportar lo mío era tratar de hacer un teatro de calidad y profundo pero que convoque, que interpele a la comunidad

“Lo primero que tenía claro era que quería hacer una obra que hable de mi comunidad y de mi pueblo -añadió de Almeida en diálogo con Télam-, eso me llevó a, sumándole algunos testimonios de vecinos y vecinas y algunas leyendas urbanas; más la historia de Villa Gesell y nuestro fundador”. headtopics.com

- Justamente esa es la dualidad que nos atraviesa a los y las artistas de la zona, que para subsistir económicamente tendemos a generar espectáculos para el turismo, con pocos integrantes o directamente unipersonales, para que “las gorras” rindan más.

- Si bien tenemos un puñado de profes de actuación que dan clases particulares, carecemos de un centro de formación integral; la más cercana es la Escuela de Arte de Madariaga, donde han estudiado algunos. Yo particularmente soy egresado de la Escuela Nacional de Arte Dramático, que hoy es el departamento de Dramáticas de la UNA, pero la gran mayoría viene del teatro callejero. headtopics.com

