Expresidente del Banco Central defiende el uso de decretos de necesidad y urgencia en Argentina

'La forma en la que está hecho es la que permite la Constitución y punto', afirmó el expresidente del Banco Central esta mañana en declaraciones radiales. El economista se refirió a la 'situación de emergencia que vive la Argentina' y mencionó que 'está previsto en la Constitución que el Presidente puede emitir un decreto bajo estas circunstancias'.

'El DNU es un cambio general de régimen y a partir de ahí se entiende la transversalidad que tiene por la situación de emergencia por lo cual está legalizado por la Constitución' dijo, pero no quiso entrar en más detalles ya que 'eso sería entrar en la cancha que quiere la oposición', quien analiza planteos de inconstitucionalidad de la norma. Sturzenegger ensayó un argumento extravagante para explicar cómo el DNU avanza contra las 'castas' Para Sturzenegger, el decreto 'de alguna manera va contra las castas y lo hace diciéndoles: `Tenés que competir`. A los sindicatos, por ejemplo, no les decimos `no podés tener obra social`, les decimos `no podés ser un peaje forzoso, tenés que competir con otros





