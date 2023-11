Explicar lo inexplicable

Licenciado en Sociología, Universidad de Buenos Aires. Fundador y director de Poliarquia Consultores. Analista político e investigador social. Ex columnista semanal del diario La Nación. Miembro de número de la Academia Nacional de Periodismo. Ex profesor titular regular de la UBA.No es presuntuoso afirmar que las ciencias sociales pueden ofrecer la mayor parte de las veces explicaciones de los hechos que estudian.

La segunda razón es que este utilizó los recursos clásicos del peronismo, una fuerza que no se organizó desde la sociedad para conquistar el Estado, sino que nació en el Gobierno, donde aprendió a utilizar con eficacia los instrumentos del poder para imponerse.

Por último, falta explicar por qué la candidata se entregó a su despiadado ofensor. La justificación ofrecida aparenta ser irrebatiblemente cristiana: lo perdonó. Pero arriesgaremos que la compasión se debe a una sintonía más profunda: la pertenencia de ambos a la derecha. A una derecha que, radicalizada y con una noción dogmática del equilibrio fiscal, proyecta desmontar el Estado y mercantilizar los vínculos sociales, a lo Thatcher. headtopics.com

Pero el fracaso de ambas opciones no transcurrió en vano: se trata de una república vaciada de contenido y de un pueblo empobrecido y sin futuro. Melody Luz reveló nuevos detalles del encuentro entre Claudio Paul Caniggia y su nieta Venezia: "Para Mariana Nannis sería igual"

