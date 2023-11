Exequiel Palacios marcó un gol en el triunfo de Bayer Leverkusen

El argentino Exequiel Palacios marcó este miércoles en la victoria de Bayer Leverkusen ante Sandhausen, de la tercera categoría del fútbol teutón, por 5 a 2 como visitante, en la segunda ronda de la Copa de Alemania. El exdelantero de River, que está muy bien considerado por Lionel Scaloni dentro del plantel Albiceleste, anotó a los 21 minutos del primer tiempo, de tiro penal, y salió a los 19 del complemento por el suizo Granit Xhaka.

Bayer Leverkusen solamente consiguió el título en 1993 y está lejos de Bayern Münich, que tiene 20 campeonatos. ¡PALA GOL! Exequiel Palacios se hizo cargo de la jugada y con un zapatazo preciso, puso la pelota contra el palo para el 1-0 del Leverkusen ante Sandhausen en la DFB Pokal.Mirá la DFB Pokal en #StarPlusLA pic.twitter.

