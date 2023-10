“Estoy como Walt Disney, no me caliento más”, la curiosa respuesta de Milei a Majul

El candidato a presidente de La Libertad Avanza habló sobre aquellos que se pronunciaron a favor de votar por Sergio MassaJavier Milei: “Tabula rasa, borrón y cuenta nueva, damos de vuelta y le ganamos al kirchnerismo”Cuántos dólares comprabas con 1000 pesos

Ante Majul, Milei lanzó una SORPRESIVA comparación: 'Como Walt Disney'A una semana de las elecciones generales que no terminaron con el calendario electoral, Javier Milei comenzó su camino hacía el balotaje. Leer más ⮕

Javier Milei y un vuelco moderado: 'A mí no me enoja nada, estoy como Walt Disney, no me caliento más”El candidato presidencial de La Libertad Avanza presentó un tono cauto y más tranquilo en una entrevista televisiva, tras las repercusiones de la anterior.Sin embargo, no ahorró duras críticas contra Sergio Massa y Raúl Alfonsín. Leer más ⮕

Guillermo Francos: “Massa es la continuidad del kirchnerismo, que nos puede llevar a Venezuela”El armador político de Javier Milei defendió el acuerdo con el expresidente Mauricio Macri Leer más ⮕

Wos criticó a Javier Milei, Bullrich y Macri y sus seguidores cantaron contra el libertarioEl artista Wos cantó anoche en Morón y criticó sin nombrarlos a Macri, Milei y Bullrich Leer más ⮕

La falta de nafta se metió en el balotaje: Milei fue a una estación de servicio y se sacó fotosMilei fue a una estación de servicio y se sacó fotos Leer más ⮕

El respaldo de Macri y Bullrich a Milei hace crujir el interbloque de JxC en DiputadosLos 'halcones' del macrismo se enfrentaron a la resistencia de las 'palomas' y ahora sostienen que la adhesión al libertario se hará en forma individual. En el radicalismo buscaron desentenderse de la interna de sus hasta ahora socios, pero ya imaginan una nueva configuración de lo que sobreviviría de la coalición tras la definición presidencial. Leer más ⮕