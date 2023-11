Estados Unidos: golpeó brutalmente a su profesora por sacarle la consola, se declaró culpable y podría ir 30 años preso

Un joven de 18 años podría enfrentar una condena a 30 años de prisión en Estados Unidos por golpear brutalmente a una profesora de su colegio después de que ella le haya quitado su consola de videojuegos. Se trata de Brendan Depa quien en febrero de este año agredió a Joan Naydich y la dejó hospitalizada. Ahora un juez del estado de Florida debe decidir la sanción.

