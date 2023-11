'Ese crimen es mío', François Ozon en su salsa

sabe y mucho de las diferencias esenciales entre las tablas y la pantalla, dos primos lejanos cuyo parentesco es (debería serlo) apenas superficial.

TELEFENOTICIAS: Lula felicitó a Messi por el Balón de Oro y remarcó: 'Hace mucho que Brasil no genera un ídolo de verdad''Messi debe servir de ejemplo para los brasileños', afirmó el presidente de ese país.

LANACION: Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry avanzaron en el Masters 1000 de París-Bercy, y Carlos Alcaraz se despidió muy tempranoHace seis años que no había dos argentinos en la segunda ronda de ese torneo

CRONISTACOM: Arcor invertirá u$s 27 millones para ampliar su producción en BrasilArcor informó que su controlada, Arcor do Brasil, invertirá 26 millones de euros para ampliar su capacidad productiva en ese país. El grupo cordobés tiene cinco plantas en ese mercado, el segundo más grande para la alimenticia detrás de la Argentina

LAVOZCOMAR: Rodrigo Lussich sobre su mala relación con Ángel de Brito: “Ese día pasé a la vereda de enfrente”“Hay algo que yo nunca conté”, lanzó el conductor de Socios del espectáculo y relató una anécdota junto a su colega. “Ese día terminó Ángel de Brito para mí”, sentenció.

CLARINCOM: Lali Espósito se desligó de una solicitada de músicos, escritores y actores a favor a Massa: 'No estoy en ese comunicado'El nombre de la cantante apareció primero entre las firmas.Tras las PASO, se había mostrado crítica de Javier Milei.

CLARINCOM: Rodrigo Lussich se cansó y reveló cómo comenzó su pelea con Ángel de Brito: 'Ese día pasó a la vereda de enfrente'Continúa el cruce entre los periodistas de espectáculos.El conductor de 'LAM' negó los dichos de su colega.

