Escasez de combustibles: vender con cupo o agotar “stock”, el dilema de las estaciones

La escasez de combustibles se extiende a las cuatro latitudes del país, aunque, según algunas opiniones, tendría menos incidencia en la Capital Federal –donde los hidrocarburos son más baratos– que en las provincias.

Sobre unas 700 estaciones de servicio de esta provincia, es difícil medir cuántas carecen de combustible o le quedan solo “restos” en los tanques. A grandes rasgos, según la Federación del sector (Fecotac), el panorama se divide en dos: la mitad de las bocas de expendio tiene algo y la otra mitad está con los depósitos vacíos.

Esta entidad, que reúne a los grandes productores de ese biocombustible, recordó que en la Argentina el corte es del 12%, mientras que en Paraguay alcanza al 25% y en Brasil el 27%. Ese volumen del combustible ecológico, si se aplicara, implicaría unas 750 mil toneladas más de maíz industrializadas por año. “Un mayor corte de bioetanol implicaría además impulsar inversiones para el nacimiento de nuevas plantas industriales y/o ampliaciones”, recalcó. headtopics.com

En una reunión con petroleras, la secretaria de Energía, Flavia Royón, aseguró que había acordado traer 10 barcos con combustibles y la reactivación de las refinerías, paradas porque no les conviene producir a precio de “barril criollo” versus la cotización internacional: U$S 50 contra U$S 90.

La problemática a nivel de las estaciones de servicio es angustiante. Ya el margen de comercialización está desbordado por los costos en un volumen normal, ni qué hablar sin mercadería en los surtidores. “Por eso vemos marcas que tratan de potenciar la facturación de los quioscos con nuevos negocios”, explicó otra fuente, ligada a una petrolera nacional. headtopics.com

