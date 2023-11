Escándalo en Uruguay: renunció el canciller Bustillo tras involucrado en el caso del narco Sebastián Marset

La información fue difundida en primera instancia por el semanario Búsqueda y replicada, con la confirmación de fuentes judiciales, por el periódico La Diaria. En la conversación Bustillo le dice a Ache que el subsecretario de Interior, Guillermo Maciel, es"un tarado", pero que no va a dar la información que reclamaba la Justicia, vinculada a las conversaciones con ella sobre Marset, y advirtió que si lo hacía,"se incrimina solo". según las fuentes judiciales citadas por Búsqueda y La Diaria.

Bustillo se refiere a las conversaciones del 21 de septiembre y el 3 de noviembre de 2021, en las que Maciel le consulta a Ache sobre la detención de Marset en Dubái y le advierte que es un narcotraficante"pesado y peligroso".

Cuando la exsubsecretaria le planteó que Maciel ya había"volanteado" esas conversaciones, Bustillo respondió:"Sí, porque es un tarado, pero yo creo que a esta altura tiene que haber reflexionado y darse cuenta que no zafa por ahí, yo creo que el tipo es un tarado".

En otro audio, Bustillo le dice que va a tratar de hablar con Carlos Mata -director de Asuntos de Frontera- en busca de evitar entregar los chats en la investigación administrativa y sortear la indagatoria de la funcionaria Karina Antelo:"Que por lo menos no guaranguee con las preguntas, que mande a un tercero y que no sea tan incisivo".

