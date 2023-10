Escándalo en Juntos por el Cambio: mayordomo de Mauricio Macri apuntó duro contra Martín Lousteau

El senador nacional y dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, sostuvo este viernes que el expresidente Mauricio Macri 'es el gran responsable del fracaso' de Juntos por el Cambio (JxC) en las elecciones presidenciales y lo acusó de 'infinita hipocresía' luego de que manifestara su apoyo al candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.

Encima, con infinita hipocresía, no se hace cargo de nada y responsabiliza a los demás', disparó. En declaraciones realizadas esta mañana a radio Mitre, Macri acusó a los dirigentes radicales Gerardo Morales, Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti, de haber estado 'transando a escondidas' con Sergio Massa. https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.

Leer más:

minutounocom »

Escándalo en Juntos por el Cambio: mayordomo de Mauricio Macri apuntó duro contra Martín LoustauLa escandalosa disolución de la coalición sigue sumando nuevos y cada vez más violentos cruces entre quienes se alinearon detrás de Macri y Milei y quienes se mantendrán al margen. Leer más ⮕

Martín Lousteau: “Mauricio Macri dejó Juntos por el Cambio y fundó el macri-mileísmo”El dirigente radical advirtió que si Jorge Macri sigue el camino de su primo y apoya al libertario, “rompe JxC en la ciudad”; expresó sentir “vergüenza” por la conferencia de prensa de Patricia Bullrich y Luis Petri de apoyo al economista Leer más ⮕

Martín Lousteau: “Macri dejó Juntos por el Cambio y fundó el Mileimacrismo”El senador brindó definiciones durísimas sobre el expresidente: “Tiene un componente de autoritarismo”, opinó y añadió que 'si las cosas no salen como él quiere muy probablemente se vaya de este país”. También advirtió que si su primo apoya a Milei, se rompería la coalición en la Ciudad. Leer más ⮕

Senadores de Juntos por el Cambio ratificaron 'la unidad', pero se distanciaron de Macri y BullrichLuego de que la excandidata cerrara un acuerdo con Javier Milei, el interbloque que conduce Alfredo Cornejo se reunió en el Congreso para 'fortalecer la unidad' y emitieron un comunicado en el que evitaron pronunciar su postura acerca de las elecciones del 19 de noviembre. Las voces de la oposición que no quieren al libertario. Leer más ⮕

Cómo se reconfigurará Juntos por el Cambio en Diputados tras la ruptura de Macri y BullrichLa UCR, si logra reunificar a sus dos bloques, podría tomar el mando de la coalición ante una estampida pronunciada en el PRO. La salida de Mario Negri abre una puja por la presidencia de la bancada radical. Leer más ⮕

Macri rompió el silencio tras el pacto Milei-Bullrich: 'Juntos por el cambio no se rompió'El ex presidente negó que el espacio que fundó se haya fracturado tras el acuerdo de la ex candidata presidencial con el líder de La Libertad Avanza. Leer más ⮕