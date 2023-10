Esas mujeres fuertes, que sobreviven a todo

La mujer que vive en Verőce, un pueblo húngaro de 3.000 habitantes a orillas del Danubio, prepara las mejores mermeladas de frutilla y escribió una extraordinaria primera novela en la que. “En mi historia faltan los hombres. Al igual que en la historia de todas mis ascendientes mujeres. Son invisibles. De la misma manera que lo era yo para mi padre. A mí, mi padre nunca me vio.

Bella, la abuela de Anna, era escueta de palabras, no estaba dispuesta a satisfacer la curiosidad de su nieta y no se consideraba judía. Decía que era católica y que estaba bautizada. Ella es la primera de las chicas Bergman, a las que se sumaron sus hermanas Ilona, Lili, Janka, Eszter y Judith. Ilona se llamaba Ida Berger y vivió en Buenos Aires hasta abril del año pasado, cuando murió.

El viaje de Anna por las venas abiertas de su historia familiar le permite ir descubriendo los aspectos más dolorosos que la han marcado. “Mi madre habla a través de mí. Soy ventrílocua, me tragué a mi madre y ahora ella habla en mi lugar”, subraya esta narradora y Gurubi reflexiona sobre el complejo vínculo entre madres e hijas. headtopics.com

En esta familia hay ciertos sentimientos que las mujeres les trasmiten a sus hijas y es que no se puede confiar en los hombres y que, pase lo que pase, nosotras tenemos que ser más fuertes”, advierte la escritora húngara y comenta que Anna es “más tranquila, más inteligente y más paciente” en comparación a cómo es ella en su vida cotidiana en Verőce. “Anna es cómo me hubiera gustado ser a mí”, confiesa con una sonrisa entre los dientes.

“Anna puede expresar lo que le genera el vínculo con su madre. Ella se pregunta qué puede hacer para no trasmitir esos errores a sus propias hijas -explica Gurubi-. Lo monstruoso es esa relación que tiene con su madre; esa simbiosis es completamente tóxica. La madre no la deja independizarse y siempre la quiere mantener bajo su ala porque cuando a Anna le empieza a ir bien le recuerda todo lo que ella no pudo hacer. headtopics.com

