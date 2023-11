Es latina y comparte consejos para pasar migraciones en los aeropuertos de Estados Unidos

Para entrar a Estados Unidos no solo es necesario tener la visa aprobada y el resto de la documentación requerida, sino que también es indispensable responder correctamente a las preguntas de un representante de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés). Cuando es la primera vez, muchas personas pueden sentirse nerviosas, incluso si no tienen nada sospechoso en su historial.

Para entrar a Estados Unidos no solo es necesario tener la visa aprobada y el resto de la documentación requerida, sino que también es indispensable responder correctamente a las preguntas de un representante de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés). Cuando es la primera vez, muchas personas pueden sentirse nerviosas, incluso si no tienen nada sospechoso en su historial. Por esa razón, una turista latina compartió sus infalibles tips para pasar sin problema y habló de lo que no se debe hacer durante el breve interrogatorio.

EMIGRAR a Estados Unidos: cómo sacar la VISA en DOS días y SIN entrevistaSolicitar en cuestión de horas el documento que permitirá pisar suelo estadounidense de forma legal es posible si se cumple con ciertos requisitos. Leer más ⮕

El poder en Estados Unidos desconfía de Milei y ya eligió a MassaLas multinacionales simpatizan con las ideas de Milei pero no creen que pueda implemetarlas y saben qué Massa entiende cómo funcionan los negocios. Las tres razones de Biden para apoyar al candidato peronista. Leer más ⮕

Estados Unidos empieza a regular la inteligencia artificialEl presidente Joe Biden emitió una orden ejecutiva para “gobernar esta tecnología”. Nuestro país sigue los lineamientos de la UNESCO. Leer más ⮕

Las ofertas de trabajo repuntaron por segundo mes consecutivo en Estados UnidosSegún un relevamiento realizado este miércoles por la Oficina de Estadísticas laborales, el número de puestos de empleo disponibles subió a 9,6 millones, frente a una cifra revisada a la baja de 9, 5 en agosto. Leer más ⮕

Comprar una propiedad con criptomonedas, ¿es una fantasía o una realidad?La Argentina se ubica en el puesto 13 de los países a nivel global en la adopción de criptomonedas y la compra de propiedades con este recurso ya es una realidad en el mundo Leer más ⮕

El primer día de Lionel Messi después de ganar su octavo Balón de Oro: la recepción de sus compañeros y cómo sigue su vida hasta fin de añoEl capitán argentino regresó a Estados Unidos, pero en breve partirá a Asia Leer más ⮕