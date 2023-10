Érica García contó por qué no seguirá apoyando a Milei: “La situación es horrible para mí”

“Chicos, lamento decirles que después de ver la entrevista de Trebucq a Milei, decido no seguir apoyándolo. No necesito explicar nada, simplemente véanla. No sé cómo seguirá esto, que tengan buenas noches”, escribió horas atrás en su cuenta de X (red social antes llamada Twitter)

“Que yo decida con dolor retirarle el apoyo a mi candidato, porque veo su salud desgastada en un punto crítico, quiere decir que inmediatamente voto al candidato opuesto? NO”, aclaró y sumó: “Que yo sea totalmente independiente y con mis convicciones claras me permite discernir que si algo no me hace bien, no lo tomo. La situación es horrible para mí porque no creo que la opción que queda sea nada buena, ni un poco”.

“El lunes dije acá que tienen que sacar a Karina que es la principal responsable de que Milei se siga exponiendo así, le quemaron los fusibles. Cuiden su salud, sea o no Presidente... Milei, numéricamente, juntándose con Pato tiene más chances de ganar que Massa, por lo cual yo podría seguir votándolo. Pero después de ver su estado de salud, prefiero cuidarlo. Y cuidarme. Y cuidarnos”, reforzó la artista. headtopics.com

“Un par acá me recriminan cómo no me acerqué a su entorno y se lo dije. Ya pueden buscar mi tuit de estos días donde digo que lo contacté, a él y a todo su equipo, yo jamás hubiera permitido que se muestre así. Pero no tuve respuestas. Lo siento. Yo mi ayuda la hice”, precisó y aclaró: “No me siento bien con ninguno de los dos candidatos asumiendo y no quiero adherirme a ninguno. Decime tibia o lo que quieras.

“Yo super apoyaría que una persona con neuro divergencia si es que está ampliamente capacitada para guiar el país lo haga. En ese caso su equipo debería ser altamente preparado para contenerlo. No una manga de locos”, precisó y luego contó que la están llamando para dar notas, pero que esa no es su inteción. headtopics.com

