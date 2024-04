Entrenador de los Citizens habla sobre su ego y elogios

Por la fecha 30 de la Premier League. En este contexto, el entrenador tuvo una irónica respuesta cuando le preguntaron por su vínculo conLo hago por las cámaras, por mi ego. Soy la persona famosa del equipo, si estoy frente a la cámara puedo dormir porque tengo una satisfacción increíbleSiguiendo la misma línea, siguió la broma y explicó cómo se comportaría en otra situación similar si el protagonista fuera Haaland, el delantero estrella del equipo.

"Cuando Erling marca tres goles los halagos tienen que ser para mí, no para él. Los elogios siempre son para mí, no para los jugadoresA tan solo nueve fechas de que termine la Premier League, la puja por el título está que arde porque hay tres equipos (. Unai tiene una regularidad cada temporada. Han estado impresionantes y no es una sorpresa, por su calidad, la del cuerpo técnico y la del equipo", reconoció el entrenador de los Citizen

