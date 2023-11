Entre Maradona y Messi, el Papa Francisco elige a Pelé

Y recordó:"Vino a visitarme aquí el primer año del pontificado y luego el pobre falleció. Es curioso: muchos jugadores acaban mal. Incluso en el boxeo". Luego, sorprendió al mencionar al exjugador brasileño, para romper con la dicotomía de los dos mejores futbolistas de la historia:"Yo agregaría a un tercero, a Pelé", dijo Francisco.Resumen semanalEste es un contenido original realizado por nuestra redacción.

Independiente Rivadavia de Mendoza derrotó 2 a 0 a Almirante Brown y se adjudicó el ascenso a la Liga ProfesionalEmma Stone deslumbra en Pobres criaturas, ganadora del León de Oro en Venecia y uno de los grandes estrenos del festival de Mar del PlataCon Kant en el kiosco: la masificación del libro en la Argentina, el investigador Guido Herzovich ganó la primera edición del Premio Ampersand de Ensayo 2021.Tu navegador tiene deshabilitado el uso de Cookies.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MINUTOUNOCOM: ¿Messi o Maradona?: la inesperada respuesta del Papa FranciscoEl Sumo Pontífice fue consultado sobre el octavo Balón de Oro del capitán de la Selección Argentina y sorprendió a todos con su frase.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

PERFILCOM: El Papa Francisco habló sobre Maradona y comparó: 'Messi es correctísimo, es un señor'Papa Francisco eligió a Pelé

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕

TYCSPORTS: La INGENIOSA RESPUESTA del Papa Francisco cuando le hicieron elegir entre Messi y MaradonaEl Sumo Pontífice debió responder sobre sus dos compatriotas pero tomó una sorprendente tangente.

Fuente: TyCSports | Leer más ⮕

TELEFENOTICIAS: La polémica frase del Papa Francisco, sobre Maradona: 'Como hombre ha fallado, ha resbalado'El Sumo Pontífice sorprendió al destacar a Pelé por encima de todos: 'Entre estos tres el mayor de los señores es Pelé. Es un hombre de un corazón grandísimo'.

Fuente: telefenoticias | Leer más ⮕

DIARIOOLE: La sorprendente respuesta del Papa cuando le dieron a elegir entre Messi y MaradonaAl Sumo Pontífice lo hicieron optar por uno de los dos y respondió de una manera inesperada. Mirá lo que dijo.

Fuente: DiarioOle | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: El papa Francisco estará en Dubái para la conferencia climática COP28Viajará del 1 al 3 de diciembre. Bergoglio no ofreció detalles del programa de su viaje o si tendrá una aparición en la conferencia. Unas dos semanas antes, el papa cumplirá 87 años.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕