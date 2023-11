Energías renovables: megainversión en tres parques eólicos para abastecer el equivalente a 270.000 hogares

La tercera parte de la inversión fue destinada al norte de la provincia de San Luis, en la localidad de Toro Negro, donde se puso en operación un centro de producción eólica con 25 aerogeneradores y una capacidad instalada de 112,5 MW. Cabe resaltar que este parque renovable es un proyecto realizado en conjunto con ArcelorMittal Acindar en una extensión de 1500 hectáreas.Durante la construcción de los parques se emplearon 813 trabajadores y se utilizaron 9.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LANACION: El pedido de la ganadora de Los 8 escalones que terminó con una disculpa de parte de Guido KaczkaLa escena ocurrio el lunes en la ultima pregunta por los $3.000.000

Fuente: LANACION | Leer más ⮕

TODONOTICIAS: El MAL MOMENTO que vivieron Los Gladiadores en los Juegos Panamericanos de Santiago de ChileFue mientras la delegación argentina de handball esperaba el paso en un semáforo en rojo en la ciudad chilena de Viña del Mar.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Los 8 escalones: Oriana le ganó a Guillermo y se llevó los $3 millonesOriana ganó $3 millones en “Los 8 escalones” tras un mano a mano muy peleado con Guillermo y no quiso comprar la llave de Germán.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Quiniela de Córdoba hoy: consultá los resultados de los sorteos del martes 31 de octubreLos números ganadores de los sorteos de la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna de la Quiniela de Córdoba. Todo lo que necesitás saber. El significado de los números.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Cuáles son los efectos en la salud de comer hasta tres huevos todos los díasUna investigación científica descubrió que el consumo de diferentes dietas a base de huevo altera los parámetros clínicos metabólicos y hematológicos en hombres y mujeres jóvenes y sanos.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

TYCSPORTS: El reclamo de los hinchas de todos los equipos de la Premier LeagueLos fanáticos de los 20 clubes de la liga inglesa le pidieron a la Federación Inglesa que no se jueguen partidos el 24 de diciembre próximo.

Fuente: TyCSports | Leer más ⮕