Encuentro entre Javier Milei y Kristalina Georgieva en Davos

El Gobierno confirmó que, durante su viaje a Davos, Suiza, para participar del Foro Económico Mundial, Javier Milei tendrá un encuentro el miércoles con Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI). Será la primera vez que se vean personalmente, aunque ya mantuvieron contactos por videollamada. Y la reunión llegará tras el acuerdo técnico con el Fondo para reactivar el programa de facilidades extendidas que en las próximas semanas debe aprobar el directorio.

Argentina espera u$s 4700 millones antes de fin de mes para hacer frente a los vencimientos de enero, por u$s 2000 millones.Conferencia El FMI dio más detalles tras el acuerdo: tipo de cambio, ajuste fiscal y el futuro de la ley ómnibus Patricia ValliEl portavoz Manuel Adorni confirmó el cónclave en Suiza y aseguró que 'hasta aquí no se ha hablado de fondos adicionales. Simplemente se habló de retomar el acuerdo que estaba caído por incumplimiento de parte del gobierno argentino de las diferentes metas y de las nuevas condiciones'.'Hasta aquí' es el concepto clav





