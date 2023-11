En Uruguay aseguran que Luis Suárez está a un paso de Inter Miami

El oriundo de Salto firmaría por un año y con opción a renovar por uno más en caso de que haya acuerdo entre ambas partes

. Fue a mitad de año cuando Suárez -luego de una frustrada negociación con el equipo estadounidense- acordó una reestructuración de su vínculo con Gremio y logró incluir una salida en diciembre de este año, una vez que termine la presente actuación del Tricolor en el Brasileirao.

A su vez, el periódico uruguayo agrega que la rodilla de Suárez (una de las principales dudas en los últimos meses, a tal punto que se llegó a barajar que podía finalizar su carrera) se encuentra en óptimas condiciones por lo que -de no mediar inconvenientes- headtopics.com

en diciembre viajaría a Miami para terminar de pulir los detalles de su contrato y cuestiones como encontrar un lugar donde vivir junto a su familiacontrato de jugador franquicia, ocupando el lugar que dejó vacante Josef Martínez

