En primera persona, la historia de un joven cordobés que pudo salir de Israel

Hadera, una ciudad ubicada a 122 kilómetros de Franja de Gaza, fue el lugar donde Bruno Roasso de 20 años, se encontraba de visita el 7 de octubre,

Ese sábado, Bruno y su familia estaban llegando al Aeropuerto Internacional Ben Gurión, ya que el joven debía volver a Italia para continuar con su trámite de ciudadanía. Pero ese regreso programado se convirtió en una odisea. Cuando arribaron al lugar hubo amenazas de bombas, se dispararon las alertas y Bruno debió protegerse en un refugio anticohetes.

"La gente estaba como loca, había controles en la calles, soldados, policías, te controlaban el auto". "Nos encontramos con unas personas mayores que estaban caminando tranquilos porque son del lugar y no sabían que estaba siendo la guerra. Los sábados son días en los que ellos rezan y no tienen contacto con los celulares, con las pantallas, no pueden prender la radio", explicó.

El joven nos contó que es la primera vez que pasa una experiencia de esta magnitud y destacó que el día 7 de octubre en el aeropuerto si tuvo miedo y un sentimiento de inseguridad, ante los acontecimientos.Sobre sus familiares agregó: “Ellos no están de acuerdo con la guerra, no les parece que sea la solución a nada pero no están de acuerdo con quitar vidas de ningún lado”.

Roasso destacó el compromiso y orgullo social que tienen los israelíes con su Nación y el Ejército, y narró que la gente a la hora de hacer compras dejan alimentos para ayudar a los soldados. Destacó "el orgullo" con el que las personas van al Ejército a proteger su nación.

