En Países Bajos preguntan por Javier Milei: '¿Por qué alguien votaría por este loco?'

"En su desesperación, el 19 de noviembre la gente quizás elija a un loco total con la idea de que la situación no puede empeorar. Creo que sí puede empeorar", consideró Arjen Lubach, el presentador del programa Avondshow. El retrato de Milei en la TV española.

"Milei está en contra del gobierno y del Banco Central, habla con perros muertos, le gusta disfrazarse de superhéroe y quiere legalizar la venta de órganos. ¿Por qué alguien votaría por este loco?","Abolir ministerios, legalizar la venta de órganos y perros clonados", siguió e ironizó:"Ese Milei suena como un hombre interesante. En la práctica probablemente no será tan extremo, ¿verdad?".

En su desesperación, el 19 de noviembre la gente quizás elija a un loco total con la idea de que la situación no puede empeorar. Creo que sí puede empeorar"Argentina es un hermoso país para visitar, pero lleva contigo una gran billetera y un botiquín de primeros auxilios porqueSin embargo, las duras críticas del presentador neerlandés no fueron las únicas. headtopics.com

Con la música de"Panic Show", el tema de La Renga que el economista suele utilizar para abrir y cerrar sus actos de campaña,“¿Nos podría indicar qué hace usted en España?, ¿No tiene que preparar la segunda vuelta de las elecciones?”, le preguntó el conductor José Miguel Monzón Navarro, más conocido como “Wyoming”, quien está al frente de uno de los envíos de más rating del canal“La lucha contra el zurderío...

Cuando el conductor le pidió “tranquilidad” para el plató y para Argentina, el falso libertario replicó en un tono violento: “Che che, che, te lavás la boquita para hablar de la Argentina”.“Después de patear el orto de Massa en la segunda vuelta pienso instaurar la libertad y acabar con todas las lacras del comunismo”. headtopics.com

