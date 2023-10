En medio de la tensión cambiaria usan el swap chino para pagar US$ 3.400 millones al FMI

29/10/2023 19:05:00 / Fuente: clarincom

El martes vence un pago de capital de US$ 2.600 millones y el miércoles US$ 800 millones de intereses.En Economía aseguran que 'no habrá problemas'.