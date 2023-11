En La Pampa, Massa volvió a proclamarse el candidato del federalismo

Sergio Massa debe asumir a diario el doble rol de candidato y ministro de Economía. La agenda de campaña con miras al balotaje del 19 sufre cambios ante las urgencias diarias de la gestión. La crisis por escasez de combustible (que este miércoles empezó a normalizarse, al menos en la ciudad de Buenos Aires), demandó de parte de Massa atención y esfuerzos por fuera del plan de campaña.

La Pampa es de las provincias que en las elecciones generales revirtió el resultado adverso de UP en las PASO. Massa sumó más de 80 mil votos, contra los 58 mil sacados en las primarias, y superó a Javier Milei, con 77 mil votos.Massa firmó convenios con el gobernador Sergio Ziliotto (uno de los mandatarios peronistas reelectos), entre ellos el pago a La Pampa de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por fondos coparticipables.

“Que cada intendente y funcionario, sin importar el partido al que pertenezca, sienta la tranquilidad de saber que va a haber un presidente que entiende que el desarrollo definitivo de Argentina depende del federalismo”, dijo Massa.Las novedades políticas empezaron temprano con la publicación en el Boletín Oficial de la postergación del cobro del impuesto a los combustibles para mejorar la rentabilidad de las petroleras. headtopics.com

En su condición de ministro, antes de viajar a La Pampa, anunció junto a la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, un aumento en el monto de los créditos que ofrece el organismo para trabajadores y jubilados. Desde el próximo lunes, el monto máximo para jubilados y pensionados pasa de $400.000 a $600.000 y para trabajadores en relación de dependencia hasta $1.000.000.

En el plano político, la candidatura de Massa sumó el apoyo oficial del Partido Socialista. Según trascendió, el pronunciamiento no implica ningún acuerdo de gobernabilidad para el caso de que UP gane la presidencia. headtopics.com

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LAVOZCOMAR: En La Pampa, Massa volvió a proclamarse el candidato del federalismoEl ministro de Economía dio por terminada la crisis de abastecimiento de combustibles al acordarse un aumento promedio del 10 por ciento en las naftas. El Partido Socialista anunció su apoyo a Massa para el balotaje del 19.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

LANACION: El Partido Socialista apoyará a Sergio Massa en el balotaje contra Javier MileiEn Santa Fe, el socialismo integró un frente electoral con Juntos por el Cambio y a nivel nacional apoyó a Juan Schiaretti

Fuente: LANACION | Leer más ⮕

TODONOTICIAS: El Partido Socialista adelantó que apoyará a Sergio Massa en el balotajeAclararon que siempre fueron opositores al kirchnerismo, pero remarcaron que el candidato de la Libertad Avanza “pone en riesgo la democracia”.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: El Partido Socialista anunció su apoyo a Sergio Massa en el balotajeDesde el espacio encabezado por Mónica Fein y Jorge Rivas emitieron un comunicado para respaldar al candidato presidencial por Unión por la Patria.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

CRONISTACOM: Pampa Energía: a cuánto abre la cotización de la acción en el Merval miércoles 1 noviembreLa acción de la empresa abre una jornada al alza en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Fuente: Cronistacom | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Tras visitar Tucumán, Massa viaja a Mendoza y La Pampa y prepara próximas incursiones en las provinciasEl candidato se acercó a grupos radicales rebeldes y compartió una reunión con la Unión Industrial Argentina. A los empresarios los invitó participar de “un gobierno de unidad nacional”.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕