En crisis: ¿cuántos millones le costaría al Manchester United rescindirle contrato a Ten Hag?

y, días después de ser goleado en el clásico de la ciudad 3-0 por el City, este miércoles -también en Old Trafford- recibió un duro revés. El neerlandés, el principal apuntado y en la cuerda floja...

Hace tiempo que la atmósfera de los Diablos Rojos no es la mejor y, si bien los medios británicos advierten que el deseo institucional es darle continuidad al proyecto que comenzó a mediados del 2022, los cánticos en el estadio y la presión social en las redes sociales ponen en jaque el cargo del DT.

Según las casas de apuestas en Inglaterra, muchos esperan que el neerlandés sea despedido antes de navidad, algo similar a lo que ocurrió con Ron Atkinson en esa lamentable campaña de los 80. Cabe destacar que justo en esa mala época, llegó a Old Trafford Alex Ferguson.Cuántos millones le costaría al Manchester United rescindirle a Ten Hag headtopics.com

Más allá del deseo de levantar al equipo, el entrenador neerlandés necesita resultados en lo inmediato y en Inglaterra ya se especula con su posible salida.

