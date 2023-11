En Boca bajaron al “Changuito” Zeballos del viaje a Brasil para jugar la final de la Libertadores: qué pasó

"Changuito" Zeballos no viajó con la delegación de Boca a Río de Janeiro para la final de la Copa de Libertadores. (Prensa Boca=Exequiel Zeballos inició su proceso de recuperación de la intervención quirúrgica por sufrir la rotura de ligamento cruzado y meniscos en

el partido que Boca jugó en Córdoba ante Belgrano, por la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional Boca ya viajó hacia Brasil, ya que este sábado 4 de noviembre jugará la final de la Copa Libertadores de América ante Fluminense, en el estadio Maracaná. La entidad xeneize anunció que viajarían los 31 integrantes del plantel profesional para que todos sean parte de esta definición.

Sin embargo, a último momento, se decidió que el “Changuito” Zeballos no viajara. ¿Qué pasó? Debido a una recomendación médica, el joven delantero se quedó en Buenos Aires. Zeballos, el jugador de Boca que se recupera de rotura de ligamento y meniscos en su rodilla. (Prensa Boca) headtopics.com

Zeballos fue intervenido quirúrgicamente hace poco más de una semana, por lo que se encuentra atravesando la etapa más dura e importante de su recuperación. En la misma, su pierna derecha debe estar íntegramente inmovilizada con una férula y solo puede movilizarse con muletas, aunque se recomienda el reposo casi absoluto en los primeros 15 días.

El jugador respetó el pedido médico y, de esta manera, se quedará en su casa priorizando los tiempos que demanda la intervención quirúrgica. Su regreso a las canchas será de entre seis a ocho meses. Con tu suscripción navegás sin límites, accedés a contenidos exclusivos y mucho más. ¡También podés sumar La Voz para ahorrar en cientos de comercios!Vía Viedma headtopics.com

