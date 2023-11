Empresarios argentinos escépticos ante el proyecto de dolarización de Javier Milei

Este mediodía Javier Milei almorzó con los principales empresarios del país y expuso luego ante el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP) en el Hotel Alvear. Según lo que recogió TN, los principales representantes de las cámaras empresariales del país se mostraron escépticos ante el proyecto de dolarización del libertario.

Además, revelaron que mantuvieron reuniones con distintos dirigentes de La Libertad Avanza y que hay una gran diferencia entre las declaraciones públicas del candidato presidencial y lo que hablan con sus representantes. El presidente de la Bolsa de Comercio de Ciudad de Buenos Aires, Adelmo Gabbi, le expresó a TN: “Para los mercados no hay nada peor que la incertidumbre. La certeza es mejor, aunque sea mala. No soy economista, pero pienso que no hay ningún país de la dimensión del nuestro que haya dolarizado y los que lo hicieron no tuvieron buenos resultados

