Emotivo y solidario festejo de cumpleaños en Nápoles: 'La Noche de Diego' fue un éxito

'La Noche De Diego' fue la fiesta solidaria que se armó en Nápoles para recaudar fondos con fines benéficos y para recordar al siempre eterno Diego Armando Maradona. Una fiesta por todo lo alto en la terraza Rame' del Gold Tower Hotel, un evento organizado con maestría por B&G Art Event Communication de la periodista Barbara Carere, bajo la supervisión de su íntimo amigo y director Stefano Ceci se realizó en Nápoles.

La perfecta anfitriona recibió a más de doscientos invitados entre exfutbolistas, actores, cantantes, profesionales y empresarios, entre los que destacan los nombres de excompañeros de Diego como el histórico capitán Bruscolotti, Giovanni Francini y Nando De Napoli, el director Gigi Pavarese, Antonio Carannante, el actual ex capitán del Napoli Paolo Cannavaro, el cantante Ciccio Merolla que presentó al público su “enfermedad”, Valerio Jovine que...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LAVOZCOMAR: Se casan Oriana y Dybala: el emotivo mensaje de Catherine FulopLa venezolana le dedicó un gran mensaje a su hija, quien contraerá matrimonio con el futbolista campeón del mundo.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Talleres vuelve a formar parte de la Noche de los MuseosEl próximo 3 de noviembre, el Club abre el estadio La Boutique para vivir la noche a puro arte con la muestra Dibuje Talleres.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Noche de los museos en Jesús María y Colonia Caroya: la grilla completaAmbas ciudades tienen preparadas varias actividades artísticas, muestras y degustaciones este viernes 3 de noviembre.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

PERFILCOM: Vila: 'El ascenso de Independiente Rivadavia fue la noche más feliz'Entrevista con Daniel Vila en Modo Fontevecchia 1/11/23

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕

PAGINA12: Llega La Noche de la Ciencia: cuáles son las actividades que proponen las universidadesEl Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCyT), junto a la Dirección de Museos, Exposiciones y Ferias, organizan este viernes 'La Noche de la Ciencia Argentina', una iniciativa que invita a todos los organismos e instituciones científicas -incluidas ocho universidades- a abrir sus puertas a la ciudadanía para que puedan interactuar con...

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

AGENCIATELAM: La Noche de la Gastronomía porteña, este miércoles en más de 200 bares y restaurantesLa iniciativa, impulsada por BA Capital Gastronómica, busca consolidar a la actividad como fuente de desarrollo económico y empleo, fomentando el consumo y la activación del sector.

Fuente: AgenciaTelam | Leer más ⮕