Emilio Ocampo liderará el Banco Central para preparar la dolarización en Argentina

El economista Emilio Ocampo, artífice del plan de dolarización que quiere aplicar Javier Milei, asumirá al frente del Banco Central con el objetivo de preparar el terreno para instaurar una dolarización en la Argentina. Milei conoció este año a Ocampo casi por curiosidad: era uno de los autores -en este caso junto Iván Cachanosky- de un plan destinado a sustituir al devaluado pesos argentino por el dólar, al estilo de lo hecho por Ecuador.

'Tenía cuatro planes a mi disposición para dolarizar, pero el que más me convenció fue el de Ocampo, incluso me hizo dejar de lado al mío', reveló en su momento el ahora presidente electo. 'Me llamó @JMilei y me pidió que lo asesorara en los temas relacionados con la dolarización. Le respondí afirmativamente. Me sumo al equipo. VLLC!', había expresado meses atrás Ocampo para anunciar su desembarco en los equipos de 'El Peluca





