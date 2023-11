Eligieron los mejores quesos del mundo 2023: cuál es el argentino que se llevó una medalla de oro

Los World Cheese Awards son el mundial de los quesos: el concurso internacional más reconocido en este ámbito. En esta última edición tuvo lugar en Noruega y contó con la participación de 4.502 quesos procedentes de 43 países del mundo. La buena noticia es que participaron exponentes argentinos y uno de ellos consiguió una medalla de oro.El jurado compuesto por más de 250 especialistas eligió un queso noruego como el mejor del año.

Sus quesos son codiciados por los mejores restaurantes de la Ciudad y desde hace años son elogiados por los chefs más experimentados de la escena local.El queso de Mauricio Couly que impactó al jurado de este importante concurso internacional es super cremoso: se trata del Saint Maureen puro de vaca Jersey con 45 días de afinado. 'Es un queso de autor no muy fuerte en su punto óptimo de maduración.

