Elevan a juicio oral a un exgerente de Mercedes Benz por secuestros durante la dictadura

envió al tribunal oral la investigación después de que la Cámara Federal de Casación Penal confirmara el procesamiento de Tasselkraut por su intervención en la privación ilegal de la libertad de dos trabajadores.Cuando le tocó declarar en 2001 en un Juicio por la Verdad, le preguntaron si relacionaba el aumento de la productividad de la planta con los secuestros de operarios.

En abril del año pasado, la jueza Vence había dictado su sobreseimiento. Sin embargo, a los pocos meses, la Cámara Federal de San Martín revocó parcialmente el fallo de Vence. Tasselkraut estaba imputado por lo que había pasado con siete operarios de la automotriz que fueron privados de su libertad y llevados a Campo de Mayo.

la Cámara Federal de Casación Penal –con los votos de Alejandro Slokar y Ángela Ledesma– confirmó este procesamiento,–que está desaparecido–. Los dos fueron secuestrados en agosto de 1977 y, según se reconstruyó gracias al testimonio de Ratto, fue Tasselkraut el que brindó información para que las privaciones ilegales de la libertad se concretaran y les permitió a los grupos de tareas operar dentro de la planta de La Matanza. headtopics.com

El 12 de agosto de 1977, Ratto participó de una asamblea dentro de la fábrica. Cuando volvió a su lugar de trabajo fueron a buscarlo unos empleados de seguridad de la empresa. Primero le dijeron que lo llamaban desde su casa. Después le avisaron que tenía un permiso para salir de la planta e ir hasta su domicilio. Estaban evidentemente interesados en que saliera de la fábrica.

Al rato, Tasselkraut apareció y admitió que no había existido tal llamado, sino que había dos personas de civil que querían llevarse a Ratto detenido. El gerente le pidió al operario que lo acompañara a su oficina. Allí, se encontró con los dos agentes de civil y les preguntó por qué lo querían detener. Tasselkraut le dijo que tenía su palabra de que no se lo llevaría nadie que no vistiera uniforme. headtopics.com

