Elecciones: Unión por la Patria intenta seducir el voto radical

Hablo con dirigentes radicales, lo hice toda la vida. Esa virtud que en algún momento muchos criticaron como un defecto es la que me va a permitir que dirigentes de otras fuerzas políticas y sociales sean parte de mi gobierno, admitió Sergio Massa, ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, en televisión.

A través de un extenso comunicado en el que sentó posición, especificó además que mantiene una cordial relación y comunicación con Kicillof. pic.twitter.

