Elecciones presidenciales en Argentina

Sergio Massa o Javier Milei. Javier Milei o Sergio Massa. Un oficialista y un opositor. Un político profesional y un outsider. La Argentina elige hoy Presidente en un balotaje histórico que pase lo que pase ya reconfiguró el mapa político del país. Es el final de una carrera electoral extenuante con una sociedad y una economía atravesada por la inflación más alta en 31 años un 40% de pobres y una década de estancamiento económico.

La migración de los votos de los tres ccandidatos que quedaron en carrera la asistencia y los indecisos pueden ser las variables que expliquen el ganador.Los dos candidatos -también el oficialista- levantan la bandera del cambio. Ambos prometen ordenar las cuentas públicas recuperar el salario bajar la inflación y avanzar contra la inseguridad. Para seducir independientes Massa prometió un gobierno de unidad nacional y el final de la grieta. Milei asegura que el ajuste necesario lo hará la política insiste con su plan dolarizador y con el cierre del Banco Centra





🏆87. clarincom » Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

PAGİNA12: Elecciones nacionales en Argentina: quiénes son los candidatos a presidenteCuáles son las propuestas de Unión por la Patria, La Libertad Avanza, Juntos por el Cambio, Hacemos por nuestro país y el Frente de Izquierda.

Fuente: pagina12 | Leer más »

CLARİNCOM: Los mejores memes y comentarios de las Elecciones 2023 para presidente en ArgentinaLas redes, durante la votación, se llenaron de mensajes.Los usuarios desplegaron toda su creatividad.

Fuente: clarincom | Leer más »

LANACION: De cuánto es la multa por no ir a votar a presidente en Elecciones Argentina 2023El voto en nuestro país es obligatorio, por lo que los ciudadanos que no se presentaron a sufragar hoy recibirán sanciones; ¿cómo justificar el no voto ante la Cámara Nacional Electoral?

Fuente: LANACION | Leer más »

TODONOTİCİAS: Una influencer estadounidense quedó FASCINADA al ver cómo son las elecciones para presidente en la ArgentinaEn un video de Tiktok, la mujer explicó los motivos por los cuáles le encanta la forma que tienen los argentinos para elegir presidente.

Fuente: todonoticias | Leer más »

LANACION: Dólar y elecciones: qué mira el mercado antes y después de las eleccionesEl dólar oficial, las reservas del Banco Central y la inflación, son los tres factores que siguen de cerca los economistas

Fuente: LANACION | Leer más »

LAVOZCOMAR: Elecciones 2023: 86 mil efectivos custodiarán las elecciones del domingo en todo el paísQué necesita uno de los candidatos para ganar en primera vuelta. Lo que hay que saber.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más »