Elecciones políticas en un país dividido y crispado

Siempre hay cambios pero ahora estamos tanto en una época de cambios como en un cambio de época política. Los cambios son tan notorios en uno como en el otro caso nítidos.Ese clima trajo hasta aquí a un recién llegado y a un ministro que para ser competitivo quiere aparecer también como la encarnación de ese cambio que está en el aire en un país dividido y crispado una combinación inestable e inflamable. Nada será igual esta noche cuando se conozca el resultado del balotaje.

Uno u otro llegan sin saber con claridad qué se debe hacer para evitar el naufragio. No es que no lo digan por especulación simplemente no lo saben pero esa certeza parece no tener demasiada influencia en la elección. Una crisis extensa y compleja que tampoco puede leerse exclusivamente desde la maniquea visión de derecha e izquierda visión mecánica que no aporta soluciones más o menos definitivas.Javier Milei que alentado por el oficialismo surgió como una cuña para dividir a la oposición está hoy en objetivas condiciones de quedarse con la Presidenci





🏆85. clarincom » Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

LAVOZCOMAR: Elecciones 2023: 86 mil efectivos custodiarán las elecciones del domingo en todo el paísQué necesita uno de los candidatos para ganar en primera vuelta. Lo que hay que saber.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más »

LANACION: Polémica por cuál será el precio del dólar luego de las elecciones del domingoEn el Gobierno afirmaron mantendrán el tipo de cambio en $350 hasta noviembre y hablaron de que se acordó con el FMI; en su staff report, el Fondo pide no atrasar el tipo de cambio; Melconian denunció que saltará a $500

Fuente: LANACION | Leer más »

AGENCİATELAM: Cómo es el operativo del Correo Argentino para las elecciones del domingoEl organismo llegará a 16.942 locales habilitados con 108.111 urnas que serán distribuidas en todo el territorio nacional para que 35.405.013 personas puedan ejercer su derecho al voto.

Fuente: AgenciaTelam | Leer más »

LAVOZCOMAR: | Elecciones a gobernador en Entre Ríos: participó más del 76% del padrónTras el resultado de las PASO, la gobernabilidad se disputa entre los partidos: Más para Entre Ríos, Juntos por Entre Ríos, y La Libertad Avanza.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más »

LAVOZCOMAR: Elecciones 2023: los legisladores del PJ en Córdoba, entre Massa y la “defensa del federalismo”Algunos legisladores de Hacemos ya adelantaron el apoyo al ministro de Economía. Hay schiarettistas que esperan definiciones desde la conducción del PJ y se diferencian del Gobierno nacional.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más »

LANACION: Dólar y elecciones: qué mira el mercado antes y después de las eleccionesEl dólar oficial, las reservas del Banco Central y la inflación, son los tres factores que siguen de cerca los economistas

Fuente: LANACION | Leer más »