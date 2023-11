Elecciones en Argentina: ¿Qué pasará con los indecisos y el voto en blanco?

Ahora mismo mientras millones de argentinos se preparan para ir a votar y para celebrar que se cumplen 40 años de la recuperación de la democracia hay ciudadanos que no saben a quién van a elegir. No son tantos pero son muchos más de los que dudaban en todas las presidenciales anteriores y podrían ser determinantes. Hay proyecciones que hablan de un diez por ciento del padrón.

“Lo van a decidir en el camino a la escuela de votación o incluso adentro del cuarto oscuro” dicen los analistas de opinión pública.Pero ¿y si al final no van a votar? ¿Y si el voto en blanco resulta más alto de lo previsto? ¿Y si en verdad no hay tantos indecisos y son electores que prefieren no revelar su elección porque se trata de un sufragio vergonzante? El voto vergonzante es otro enigma: podría expresarse en ambas direccione





🏆85. clarincom » Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

LAVOZCOMAR: Elecciones 2023 en Argentina: qué significa la veda que arrancó este viernesSe “apagaron” todas las publicidades, actos y actividades proselitistas. Se inicia un período donde rigen una serie de prohibiciones. Cuáles son.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más »

PERFİLCOM: Elecciones 2023: qué tiene que pasar para que haya segunda vueltaPara ganar, uno de los candidatos necesita el 45% de los votos o el 40% de los sufragios y una diferencia de 10 puntos con quien se ubique segundo. Si no lo consigue, el ballottage fue establecido para este 19 de noviembre.

Fuente: perfilcom | Leer más »

CRONİSTACOM: Elecciones 2023: ¿desde qué hora se puede ir a votar y qué documentos tengo que llevar?Las elecciones presidenciales se realizarán este domingo 22 de octubre. En ese sentido, la CNE remarcó a qué hora cierran los comicios y cuáles son los documentos válidos para emitir el voto.

Fuente: Cronistacom | Leer más »

LANACION: Dólar y elecciones: qué mira el mercado antes y después de las eleccionesEl dólar oficial, las reservas del Banco Central y la inflación, son los tres factores que siguen de cerca los economistas

Fuente: LANACION | Leer más »

LANACION: Qué pasa si no voy a votar: las multas para las elecciones Argentina 2023Este domingo los argentinos eligen presidente y votar es obligatorio, por ello vale preguntarse qué sanciones deberán enfrentar quienes no concurran a ejercer el acto eleccionario

Fuente: LANACION | Leer más »

LANACION: Por qué las elecciones de este domingo en la Argentina desafían la lógica políticaDadas las características de quienes compiten por llegar a la Casa Rosada, analistas coinciden en describir estos comicios como los más disruptivos de los últimos tiempos

Fuente: LANACION | Leer más »