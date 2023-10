🔴 Elecciones 2023, en vivo: todas las noticias del balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei, minuto a minuto

En medio de la fuerte crisis de Juntos por el Cambio el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, profundiza su estrategia de salir a captar votos del radicalismo para el balotaje. El ministro de Economía volvió a enviarle gestos al partido liderado por Gerardo Morales, al publicar una foto con el referente de la UCR, Raúl Alfonsín, a 40 años del triunfo que lo consagró presidente tras siete años de dictadura militar.

Nos unimos como sociedad para dejar atrás nuestros años más oscuros y construir, entre todos y todas, un futuro mejor. En tiempos de evaluaciones sesgadas e injustas, mi recuerdo y homenaje al Dr. Raúl Alfonsín por su valentía, patriotismo y compromiso inquebrantable con nuestra democracia”.

