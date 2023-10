🔴 Elecciones 2023, en vivo: todas las noticias del balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei, minuto a minuto

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, volvió a criticar al ministro de Economía y rival de Unión por la Patria en el balotaje, Sergio Massa, por la falta de suministro de nafta.Milei escribió: “Nada de lo que esté en las manos del Estado funcionará bien... Para prueba con un botón basta, los demás a la camisa...

”, ante los fuertes problemas por la escasez en la oferta de combustible.Leé también: El pacto Macri-Milei encendió alarmas en UP y Kicillof buscará asegurarle a Massa un piso de votos en PBAEl libertario volvió a cuestionar a Massa, después de ir a una estación de servicio de la zona norte bonaerense para cargar nafta y criticar: “El modelo de la casta siempre termina igual: con escasez o aumento de precios”.

