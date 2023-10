Elecciones 2023: cómo quedaría la representación del campo en el Congreso

Luego de las elecciones del 22 de octubre y en la previa del balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei del 19 de noviembre, la Fundación Barbechando, especializada en los temas de la agroindustria en el Poder Legislativo, realizó una primera estimación de la nueva representatividad en el Congreso de la Nación.

El relevamiento concluye que más de la mitad de los legisladores estarían de acuerdo en temas pendientes de resolución que el agro reclama desde hace años, tales como los derechos de exportación (retenciones), la intervención de los mercados y la ley de semillas.

Y destacó que “en este nuevo escenario de tercios -más visible en Diputados- “los legisladores liberales y federales/provinciales serán jugadores clave para la aprobación de leyes”. El bloque de La Libertad Avanza (LLA), con 35 nuevas bancas en Diputados y 8 en el Senado, “será fundamental para destrabar leyes y para el tratamiento en comisiones, ya que poseerá presidencias, situación que no ha logrado hasta el momento”, analizaron. headtopics.com

Por lo pronto, “hay un universo de casi 40% de legisladores en ambas cámaras proyectadas y de todos los partidos políticos que, a partir del 10 de diciembre, puede trabajar en la línea de desarrollo de la agrobioindustria”, destacó Barbechando.

Para avanzar en ese sentido, en Barbechando creen que el trabajo en una agenda conjunta, delineando políticas publicas “es el primer paso para impulsar el Frente Legislativo Agropecuario”, que proponen. headtopics.com

En especial luego de la sequía, que expuso el rol central de la agroindustria en toda la economía argentina, en Barbechando observan como prioritario ampliar ese núcleo minoritario y “resaltar la importancia del sector para el país, a los legisladores y políticos” que sena conscientes de ello,

Elecciones 2023: ocho momentos virales de una campaña electoral que no da respiroPatricia Bullrich Leer más ⮕

Resultados Elecciones 2023: quién gana para Presidente en Entre RíosQué candidato fue el más votado en Entre Ríos. Toda la información actualizada y el mapa electoral de los comicios presidenciales, minuto a minuto. Leer más ⮕

Resultados Elecciones 2023: quién gana para Presidente en Santa FeQué candidato fue el más votado en Santa Fe. Toda la información actualizada y el mapa electoral de los comicios presidenciales, minuto a minuto. Leer más ⮕

Multa por no votar: qué pasa si no me presento en las elecciones 2023La legislación electoral vigente prevé una sanción económica y administrativa para quienes no acudan a los comicios el próximo 19 de noviembre; qué pasa si tampoco fui a las generales del pasado 22 de octubre Leer más ⮕

Resultados Elecciones 2023: quién gana para Presidente en MendozaQué candidato fue el más votado en Mendoza. Toda la información actualizada y el mapa electoral de los comicios presidenciales, minuto a minuto. Leer más ⮕

Resultados Elecciones 2023: quién gana para Presidente en CórdobaQué candidato fue el más votado en Córdoba. Toda la información actualizada y el mapa electoral de los comicios presidenciales, minuto a minuto. Leer más ⮕