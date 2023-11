Elecciones 2023: Advertencia de Patricia Bullrich a los fiscales para el balotaje

El nuevo presidente de la Nación se definirá en un balotaje entre Sergio Massa de Unión por la Patria y Javier Milei de la Libertad Avanza el próximo domingo 19 de noviembre luego de que ninguno lograra los votos necesarios para ganar las Elecciones 2023 en primera vuelta. Seguí el minuto a minuto camino al balotaje.

La advertencia de Patricia Bullrich a los fiscales: 'Tienen que estar muy preparados para la tensión y no asustarse' Patricia Bullrich la titular del PRO y ahora aliada política del libertario Javier Milei destacó la importancia de cuidar los votos de cara al balotaje del próximo domingo y advirtió a los fiscales que deberán estar 'muy preparados para la tensión y no asustarse'. 'Estamos en un 100% de fiscalización. Lo que pasó ayer en Ezeiza con gente del intendente impidiendo un acto demuestra que la fiscalización puede tener momentos de tensión fuertes. Todos los fiscales tienen que estar muy preparados para la tensión y no asustarse' subrayó Bullric

