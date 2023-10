¿El voto en blanco favorece a Milei o a Massa?

Es cuando se introduce en la urna un sobre vacío o con un papel de color liso, sin inscripciones ni imágenes.El acto de votar en blanco se considera válido porque simboliza la decisión del electorado de abstenerse de elegir entre varias opciones que ofrece el sistema de sufragio. La intención es expresar el descontento con las opciones electorales actuales y las propuestas presentadas por los partidos políticos durante las elecciones.

El voto"nulo" representa otra forma de expresión. Se refiere a cuando un voto se emite mediante una papeleta no oficial o mediante una papeleta oficial que incluya cualquier tipo de inscripción o leyenda, excepto en los casos de votos válidos.Durante una segunda vuelta electoral, emitir un voto en blanco no influye en el resultado de la votación. En consecuencia, seleccionar esta opción no favorece indirectamente a ningún candidato en particular.

En las elecciones de segunda vuelta se aplican los mismos criterios que en las elecciones generales. Aunque lo único que importa es cuál de las dos fórmulas obtuvo más votos, el Código Electoral Nacional estipula que se considerará elegido el que tenga más"votos afirmativos válidamente emitidos". headtopics.com

